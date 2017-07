Nickol Sinchi: “Me gustan los hombres”

Gran revuelo, causó el comentario de Victoria Puchurri, integrante de Corazón Serrano, mientras hacía una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook. Ante la pregunta de una seguidora sobre si Nickol Sinchi le gustaban los hombres, la vocalista respondió así: “No sé, pregúntenle. Miren yo ya terminé mi relación con ella y no tengo nada que ver. No hablo de mis ex“.

Antes esto, Nickol desmintió el haber tenido un romance con Victoria y aclaró que todo se trató de una broma. “Estaba viendo las redes sociales y me ha causado un poco de gracia porque no es la primera vez que Victoria ha hecho ese tipo de comentarios en sus transmisiones, todo es parte de una broma, siempre bromeamos así”, dijo la vocalista de Corazón Serrano.

Asimismo, aclaró que no tiene nada en contra de las relaciones homosexuales y aclaró que a ella le gustan los hombres. “En los tres años que tengo en la agrupación, no me ha gustado exponer mi vida privada, pero yo he tenido mis enamorados y me gustan los hombres, yo no tengo problemas con las parejas del mismo sexo, es más tengo amigos que tienen su opción sexual, los respeto bastante, además tengo seguidoras que lesbianas, homosexuales, tengo amigos cercanos que son gays, pero a mí me gustan los hombres”, acotó.

CORAZÓN SERRANO LE CANTA AL PERÚ

Agradecidos por el apoyo que siempre les brindan, la agrupación norteña, Corazón Serrano, celebrará las Fiestas Patrias junto a todo su público el día de hoy en el Local Aventura Show (Ex Super complejo). Donde además, le cantarán a nuestra patria por su 196 aniversario de la Independencia del Perú.

Yrma, Nickol, Ana Lucía, Victoria, Susana y la nueva integrante de Corazón Serrano, Estrella Chanamé, harán vibrar a todo el público que hoy bailará a ritmo de ‘Con la otra te paseas’, ‘Para siempre adiós’, primicias que cantarán a viva voz. Corazón sensual y el Grupo Zafiro también se unen a la celebración por el aniversario patrio. (V. Rondón)