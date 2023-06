Nico Ponce: el “wachimán” de la cocina de “El gran chef famosos”

Compartir Facebook

¡De “wachimán” a cocinero! La primera temporada de “El gran chef famosos” ha traído de regreso a las pantallas a muchos personajes queridos por diversos usuarios en redes sociales. Uno de ellos es Nico Ponce, actor y cantante, que, a base de constancia y esfuerzo, se ha ganado el cariño de los televidentes del reality de cocina. A pocos programas de la gran final, Nico consiguió salvarse ayer del día de eliminación y promete dar todo de sí para llevarse el título de “El gran chef famosos”.

Nico Ponce: combatiente de corazón

Durante sus inicios en la televisión, Nico Ponce (o Nikko Ponce) mostraba su desenvolvimiento ante las cámaras. Ganador del concurso “Erre con R”, luego obtendría papeles menores en “Así es la vida”, “Al Fondo hay sitio”, entre otras series. Logra su internacionalización en Colombia, al interpretar a “Josh”, antagonista de la serie “Una fan enamorada”.

Su aparición estelar fue en la serie “Mi amor el wachimán”. Nico interpretó al recordado “Tristán Calvo” y se ganó al público a base de su carisma. Participando en la segunda y tercera temporada de la popular serie, ingresó a “El gran show” y a “Esto es Guerra”. Tras su paso por los realities de América Televisión, el actor logró uno de sus más grandes sueños: ingresar a Combate.

A inicios del 2014, Combate dio uno de los primeros “golpes” en el mercado de fichajes en los realities. Ante la sorpresa de muchos, Nikko Ponce ingresaba al reality de ATV y se mostró muy emocionado, ya que en aquella oportunidad, en su cuenta de Twitter, el cantante dejó un efusivo mensaje que resumía su alegría su alegría: “Ahora sí, soy bacán”, posteó Ponce.

Meses después, debido a grabaciones con “Del Barrio Producciones”, Nico decidió dar un paso al costado de Combate, pese al gran cariño que sentía por el programa.

“A mí este canal, la producción y mis compañeros me recibieron con mucho cariño. Me he divertido mucho. Ha sido una experiencia muy grata. Combate definitivamente es una familia. Pero por cuestiones laborales y de mi carrera voy a tener que dejar Combate el viernes”, anunció Ponce.

«Quiero agradecer a la Reina Madre por la oportunidad que me dieron de estar en este canal. Me han tratado con mucho cariño. Cada día que paso aquí, cada momento que paso con mis amigos lo voy a recordar y espero volver a Combate», agregó.

Durante su etapa como chico reality, fue vinculado sentimentalmente con la argentina Yamila Piñero. Ambos mostraron muy buena química desde un comienzo, poniendo en jaque la relación de que tenía la modelo con el excombatiente Ernesto Jiménez. Sin embargo, no llegó a haber una relación sentimental entre ambos.

Entre lágrimas, Nikko Ponce se despedía de Combate. (Foto: Captura ATV)

Contigo Capitán

Tras varios años actuando para diversas series y novelas de América Televisión, la gran oportunidad de Nico Ponce llegó con “Contigo Capitán”. La serie de Netflix que contaba la travesía de Paolo Guerrero para llegar al mundial Rusia 2018 llegó en el momento preciso y él fue el encargado de personificar al capitán de la selección peruana.

“Es un orgullo nacional. Es un gran paso para nuestro país porque nos está viendo el mundo entero. La serie ha tenido muy buena acogida. También estoy super agradecido con mi país, con los peruanos y los comentarios que vengo recibiendo (…) Más que contento la verdad”, expresó en su momento a Exitosa Noticias.

El wachimán de la cocina

Tras mantenerse un corto tiempo alejado de los reflectores, Nico Ponce sorprendió a sus seguidores al participar en “El gran chef famosos”. A base de constancia, carisma y disciplina, el actor y cantante ha logrado “sobrevivir” en el reality de cocina y es uno de los favoritos para llegar a la gran final.

Pese a que en una de las ediciones del programa, Ponce fue eliminado, logró rápidamente su regreso al participar del repechaje del programa de cocina. Esto fue celebrado por diversos usuarios en redes sociales, quienes mostraron su apoyo al actor.

“Eres el mejor”, “tú y Andrés son mis favoritos”, “ojalá que llegues a la gran final”, “te queremos Nico, sigue así”, se puede leer en redes sociales.

Luego de una larga carrera actoral, Nico Ponce ha conseguido mostrar una faceta distinta en “El gran chef famosos”. Auténtico y carismático como él mismo, Nico Ponce es bautizado como “el wachimán de la cocina”.