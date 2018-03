Nicola Porcella por fin confirma boda con Angie Arizaga

El guerrero Nicola Porcella señaló que ya quiere casarse con Angie Arizaga. Luego de escuchar las predicciones de la vidente Pochita, el capitán de Las Cobras contó que pronto sorprenderá con su unión matrimonial y adelantó que será en estricto privado.

“Ahora sí quiero casarme, Angie es la mujer con la que quiero estar el resto de mi vida. Está en los planes casarme, pero no sé si este año, cada vez está más cerca”, dijo Nicola que adelantó que le gustaría decir el “sí acepto” frente al mar.

MIRA TAMBIÉN: Angie Arizaga se luce con nuevo look

“Sería algo más privado, en la playa. No me gusta eso de que esté en televisión, pero haré lo que Angie quiera”, añadió Nicola. “Hemos pensado en tener un hijo no más porque tengo a Adriano. Angie quiere un hijo, hombre, mujer no, soy muy celoso (risas)”, finalizó.