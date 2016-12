Nicola llora por su papá

El guerrero Nicola Por­cella se quebró en vivo durante la despedida de ‘Esto es guerra’, debido a que su padre se encuen­tra delicado de salud y tendrá que ser interve­nido quirúrgicamente por un mal que aqueja su salud.

“Quiero mandarle un saludo a mi papá. Sé que no está atravesando un buen momento de salud y tienen que operarlo. Es una persona excelente y estoy orgulloso de él. No tengo palabras para des­cribirlo. Eres mi héroe y sé que vas a salir de eso. Te amo papá, sé que no te lo digo nunca pero te amo con todo mi cora­zón”, dijo Nicola Porcella.

Nicola confía en que todo saldrá bien pues considera que su padre es una “persona luchadora”.

