Nicola Porcella comete imprudente pregunta con Melania Urbina en plena entrevista

El popular chico reality, Nicola Porcella una vez más cometió una imprudencia. Esta vez con la actriz Melania Urbina en plena entrevista del programa de TV, “La banda del Chino” al recordarle la escena fuerte de la actriz realiza en la película, Django.

Porcella comentó: “Lo que yo quería saber, Melania, es si te gustaría tener un perrito en la azotea“, indicó el modelo en pleno programa por la escena de Django en donde Melania actúa una relación sexual en la azotea con el actor Giovanni Ciccia.

En la primera intervención de Nicola la actriz mostró su incomodidad pero a la segunda, Melania reaccionó así: “si alguna vez alguna de tu pareja, con alguien que has estado, te pediría repetir la escena de la azotea“, comentó el chico reality.

Melania no lo toleró y abandonó el set de televisión con estas palabras: “Esto es demasiado, Chino, te quiero mucho, está espectacular la película, pero me parece demasiado, una falta de respeto. Yo me voy”, comentó la modelo y abandonó el programa.