Nicola Porcella le da su bendición a Angie Arizaga

Luego de enterarse que su ex, Angie Arizaga, estaría en saliditas con el deportista Stefano Peschiera, Nicola Porcela salió al frente y le deseó todo lo mejor a la ‘Negrita’, asegurando que su historia de amor está totalmente “cerrada”.

“Le deseo lo mejor del mundo, no estoy enterado con quién la vinculan o con quién está, no nos seguimos. Ya no me molesta nada, mi tema con ella está totalmente cerrado, no siento nada ni bueno ni malo. Si está con alguien o no lo está, que le vaya bien”, sostuvo el modelo.

-¿Y tu corazón cómo está?

Contento, tranquilo, divirtiéndome. Los primeros meses fueron difíciles, pero ahora no regresaría al pasado, estoy conociendo gente increíble, esa etapa de mi vida (con Angie) está totalmente cerrada.

-Por otro lado, Fabio se te ha prendido en Esto es guerra…

Nosotros ya hablamos de ese tema, ha sido un malentendido que tuvimos y nada, ya todo está arreglado, es un tema pasado. No le tomo importancia.

-¿Qué te pareció la bronca de Coto y Erick?

Espero que todo se solucione, yo creo que debieron conversar, yo en ningún momento me he peleado con Fabio, hemos conversado muchas cosas, muchos malos entendidos que se dieron y es lo mismo que pudieron hacer ellos. No sé quién habrá empezado, es un tema delicado y esperemos que se solucione.

-¿Seguirán los dardos en el programa?

Siempre va a haber, nosotros nos picamos, siempre vamos a tener nuestras cositas pero en buena onda.

-¿Qué opinas de la situación de Sheyla y Pavón?

Soy papá y la relación que llevo con la madre de mi hijo es estupenda, creo que estas cosas se arreglan por interno. Todo lo que tenga que pasar que sea por el bien del bebé.