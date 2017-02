Nicola Porcella: “Me molesta que digan que sólo armamos vasitos”

El “guerrero” Nicola Porcella manifestó su incomodidad cuando le preguntaron si estaba de acuerdo a que los “chicos realitys” sean considerados a que sólo sirven para armar vasitos y poner tuercas.

Ante esta situación, el capitán de las ‘cobras’ sostuvo que estaba muy enfadado. “Me molesta que encasillen a la gente del reality. Que siempre digan que solo servimos para armar vasitos, y cuando quieres dedicarte a otra cosa te dicen que no sirves. Uno quiere seguir creciendo”, sostuvo.

A la vez, criticó la actitud de la actriz Jely Reátegui, quien hace unos meses calificó la actuación de Angie y Nicola como ‘puertas’.

“No me molesta (que me haya dicho así). El momento en que lo dijeron sí me molestó. No soy actor, no me considero tal. Estoy estudiándome y preparándome. Todas las personas que me conocen saben lo mucho que me estoy preparando. Me molestó porque (ella) era una persona que trabajó conmigo seis meses, que vivió conmigo ese tiempo, y a quien considero una gran actriz”, señaló.

