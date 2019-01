Nicola Porcella: “Mi mamá no quiere que vuelva con angie”

Nicola Porcella una vez más descartó una posible reconciliación con Angie Arizaga. Esta vez resaltó que toda su familia está en contra de que vuelva con la popular ‘negrita’, luego de comentar las declaraciones que hizo su mamá durante un video que colgó en Instagram donde le pidió que de volver a enamorarse que sea “con una chica que te quiera mucho”. El guerrero, quien conduce con Sheyla Rojas el especial de verano de América Espectáculos, remarcó que sus familiares prefieren que se mantenga bien lejos de su expareja. “Mi mamá me sorprendió cuando la grabé en el video, me dijo que quiere que me enamore pero de una chica que me quiera de verdad (risas)… Es que mi mamá no es partícipe que yo vuelva con Angie, en realidad toda mi familia no quiere, sienten que no nos hacemos bien, hay respeto pero no quieren que nos veamos ni nos hablemos”, contó Nicola en el espacio. El capitán de ‘Las cobra’ de ‘EEG’ ratificó sus comentarios sobre el nuevo galán que ronda a Arizaga y que está ha negado, además reconoció que le será difícil encontrar una pareja como ella con quien logró tener una “química” fuerte. “Sí dije sobre el galán de Angie es porque me llega la información, no estoy pendiente de ella, al contrario le deseo felicidad y que encuentre una persona que la quiera un montón. Ella dice que le pregunte cara a cara pero no tendría por qué hacerlo, de repente al galanazo con el que sale tampoco le gustaría que me acerque (risas). Ella está soltera pero no sola”, declaró.

“Hace meses que hemos terminado y en un momento sí me parecía raro encontrar a una chica que llene las expectativas que tenía con Angie, la relación que tuve con ella fue muy fuerte. Teníamos química y creo que es difícil de encontrar”, finalizó Porcella.