Nicolás Maduro no puede entrar al Perú

A pesar de ser considerado no grato por el Congreso y ser declarado como “no bienvenido” en la próxima VIII Cumbre de las Américas, ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó con venir al Perú en abril próximo para ese evento continental, “así llueva, truene o relampaguee”.

Las bravatas del mandatario venezolano, sin embargo, fueron rechazadas de plano por la primera ministra Mercedes Aráoz y, desde Chiclayo, advirtió que Maduro “no puede entrar ni al cielo peruano, él no puede entrar (al Perú), porque no está siendo bienvenido”.

“El Gobierno está retirándole la invitación a la cumbre. Él ya no es bienvenido al Perú… Tiene que entender que en el Perú no lo queremos recibir”, subrayó y recordó que Maduro no respeta la democracia en su país, con el adelanto irregular las elecciones para abril próximo, donde irá por la reelección.

Aráoz remarcó que el rechazo a Maduro tiene respaldo en el Grupo de Lima, que integran 12 países, en partidos democráticos, la población peruana y los cien mil migrantes venezolanos, que han huido de su país porque no hay trabajo ni alimentos ni medicinas, pero sí una espantosa hiperinflación que no acaba.

“Si Maduro insiste [en venir] va a tener que responder a muchas preguntas no solo de los peruanos, sino de los cien mil venezolanos [en Perú] que han huido del hambre y del atentado contra sus derechos humanos fundamentales”, dijo Aráoz.

“Llueve o truene, iré a Lima”

El presidente venezolano señaló que el Grupo de Lima pretende repetir con Venezuela el maltrato que se le aplicó antes “a la hermana Cuba”, e indicó que le tienen miedo y por eso no lo quieren ver en la Cumbre de las Américas.

“¿No me quieren ver en Lima?, ¿Por qué me tienen miedo? Vamos a reunirnos, no aguantan la verdad nuestra, no les tengo miedo”, manifestó y señaló que los historiadores registrarán la “indignidad” de los presidentes y de los cancilleres que formaron el “bodrio” del Grupo de Lima.

Añadió que este colectivo pretende que sus comunicados sean órdenes para Caracas, sin embargo, dijo que “en Venezuela mandan los venezolanos” y no el Grupo de Lima o los presidentes del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y de Colombia, Juan Manuel Santos.

“Son los gobiernos más impopulares de la oligarquía de la región, es un honor lo que hace en contra de mí, pero yo tengo un escudo […] Venezuela no depende del Grupo de Lima para nada, gracias a Dios tenemos un país independiente”, precisó y recordó que una 54% de los peruanos está a favor de la renuncia de PPK.