El actor y cantante, Nikko Ponce no se queda dormido en sus laureles. El joven viene promocionando su tema ‘Voces de Esperanza’ junto a Eva Ayllón, pero a la vez nos cuenta sobre sus deseos de seguir creciendo en el mundo de la actuación.

“Hice casting para dos series de Netflix una es para la nueva serie de Luis Miguel, y otra para la serie de Fidel Castro, así que vamos a ver que respuestas me dan, aún estoy en la espera”, mencionó el actor.

Asimismo, Nikko, añadió que existe la posibilidad de viajar a Hollywood y ser parte de la película ‘Terminator’. “Hace poco hice un casting para ‘Terminator’, las grabaciones serían en Hollywood, pero aún no hay una respuesta, ellos hacen una preselección de los actores, pero el haberme presentado y que mi actuación se llegue a ver allá, significa mucho para mí”, comentó el ojiverde.

De otro lado, envió un consejo a los ‘chicos realities’. “La pantalla es muy importante y hay que aprovecharlo pero de la manera más positiva que puedan, porque a veces dejan su dignidad (por la exposición de sus vidas) y por plata o por fama no vas dejar que te maltraten. Yo felizmente me dedico a lo mío, no me llama la atención el reality, porque no es lo mío pero respeto mucho los que están ahí”, acotó el músico.