Nikko Ponce deja como mentirosa y alucinada a Micheille Soifer, quien lo acusó de irresponsable

Luego que Micheille Soifer dejara como un irresponsable al actor de ‘Ojitos hechiceros’, Nikko Ponce, por no asistir a los ensayos de la final de ‘El artista del año: dúo perfecto’, este salió al frente y le aclaró que no necesita de escándalos para mantenerse en la televisión.

“Elegí no estar en realities ni competencias, si elegí seguir mi carrera de actor y músico es porque a mí no me interesa estar en escándalos ni disputas, no es mi camino, no es lo que me gusta, no voy a pisar el palito. Si el sábado tengo que decir algo en vivo lo diré. Pero algo que sí debo decir es que no toda la vida la gente se tiene que salir con su gusto, están acostumbrados a hacer lo que uno quiere, acá las cosas se tienen que trabajar en dúo”, indicó el actor y cantante.

Nikko aseguró que cumple con los ensayos y contó que Micheille cambió la canción que habían escogido. “No es correcto (lo que hizo)”, afirmó, agregando que siente que la integrante de ‘Esto es guerra’ no lo toma en cuenta. Sin embargo, afirmó que este sábado se sacará la “mugre en la pista” del reality de talentos por “respeto” a su trabajo y al público.

PRODUCTORA LO RESPALDA

Michelle Alexander utilizó su cuenta de Facebook para defender al integrante de ‘Ojitos Hechiceros 2’. “Querido Nikko, estoy muy orgullosa de ti porque todo lo que emprendes lo haces con profesionalismo, entrega y compromiso. Todos los que te conocen y han trabajado contigo dan fe de eso. Eres una buena persona, gran amigo, compañero y gran artista, en todo sentido; y nunca has necesitado de un escándalo para lograr tus objetivos. Sea cuál sea la decisión que tomes para este sábado, nosotros te apoyamos, como siempre”, posteó.

Tras lo dicho por la productora, Ponce mandó un contundente mensaje a Micheille. “Las verdades siempre salen a la luz. Es fácil hablar y tratar de manchar la imagen de un artista, lo que es difícil es que la gente crea tantas mentiras”, posteó en Instagram.