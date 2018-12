Nikko Ponce: ‘Estoy decepcionado de Micheille Soifer’

Luego que Micheille Soifer señalara la supuesta falta de compromiso de Nikko Ponce en los ensayos para la gran final de ‘El dúo perfecto’, el actor comentó que se siente decepcionado de la guerrera pues para él fue una falta de respeto que la popular ‘sol’ se retirara del set en pleno programa en vivo.

-¿Qué sentiste cuando Micheille se fue del set?

No sé si sea aceptable hacerle eso a Gisela, como vieron me quedé como soldado ahí, porque yo he venido hacer mi trabajo por el público que se lo merece.

-¿Crees que Micheille te faltó el respeto al retirarse y dejarte solo en el escenario?

Tal vez sí, pero lo que creo que fue una falta de compañerismo, de respeto también porque las cosas no fueron como ella lo dijo. Si yo no llego al ensayo no es porque yo no quiera, es porque estoy grabando o haciendo una microondas en vivo, no sé si quiso hacer polémica pero las cosas ya están hechas.

-¿Te sientes decepcionado de Micheille?

Para ser sincero sí, porque desde que yo entré vine con ganas y compañerismo, con la buena onda. Igual le deseo lo mejor a ella, espero que en algún momento deje de comportarse de esa manera, creo que es una buena cantante pero hay cosas que no la dejan.

LE MANDA CHIQUITA

Finalmente, Santi Lesmes comentó que la mediática participante, solo busca causar polémicas para generar titulares. “Ella sino puede ser la protagonista brillando en el escenario, tiene que ser protagonista de la manera que sea, la cuestión es conseguir la portada del lunes”, indicó el español, quien no descartó volver a ser miembro del jurado de ‘El gran show’.