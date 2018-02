Nílver Huárac arremete en contra de comentarios racistas

Luego que la popular Tula Rodríguez recibiera fuertes comentarios racistas en las redes sociales al ser calificada de “chola”, la polémica se ha desatado y el conocido conductor de ‘Fiesta Karibeña’, Nílver Huárac, saca las garras y como buen huanuqueño afirma que tampoco le hace sentir menos que le digan “cholo”, porque se siente orgulloso de sus raíces.

Recordó que fue el primero en darle la oportunidad de debutar como animadora a Tula cuando estaba al frente de las caravanas de ‘La Movida’ y demostró que “es una chola con coraje y que no se siente para nada menos que nadie”. “Si a ella la critican por chola, entonces yo soy un cholo power, porque los cholos no nos amilanamos”, aseveró Nílver.

“A Tula la conozco desde hace muchos años, tengo la suerte de haberla visto debutar como animadora. Fue en una de esas giras que realizaba con ‘La Movida tropical’, estábamos por Puno creo y Janet Barboza no pudo viajar, a Tula había contratado como vedette pero en vista que no llegaba la ‘Rulitos’ le dije que suba a animar y salió al frente. Como buena chola no se amilanó, al contrario y hoy la veo que ha crecido. La felicito por eso”, indicó Huárac.

“Fiesta Karibeña es una gran alternativa”

De otro lado, se pronunció sobre la gran aceptación que viene logrando ‘Fiesta Karibeña’ desde que se estrenó hace un mes y medio por Exitosa TV a las 8:00 de la noche. En la edición de este sábado tendrá como invitados al sonerito César Vega, la cantante Briyit, Alma Bella de Nílver Huarac y el grupo argentino Tu Kumbia.

“Desde mi punto de vista como televidente la gente está feliz que haya una alternativa diferente en la televisión peruana porque todo se hace en vivo. Eso nos diferencia del mercado, como conductor creo que ya me voy soltando mejor”, explicó el animador y promotor de eventos.

Indicó que toma tranquilamente las críticas que recibe en las redes sociales porque eso lo ayuda a seguir creciendo. “Experiencia tengo desde que me inicié en este rubro en la década de los 80, lo único que podrían decir de mí es que soy bajito, feíto y cholito a diferencia de los conductores de otros programas que son unos fortachones. Pero qué me va a incomodar, qué me va atemorizar, a mí nada me hace temer”, finalizó Huárac.