Nílver Huárac y tony Rosado olvidan broncas

Firmaron la pipa de la paz. Tras pelearse con Tony Rosado por haberlo plantado en uno de sus eventos, Nílver Huárac dejó atrás el pasado y este sábado fumará la pipa de la paz con el cantante de cumbia en el programa ‘Fiesta Karibeña, que va de 8:00 a 10:00 p.m. por la señal de Exitosa TV (canal que se puede ver por 6.1 señal abierta HD, 711 HD y 11 SD en Movistar, 510 HD y 30 SD Claro, 6.1 DirecTV).

El popular animador y productor de cumbia hizo las paces, pues considera que a pesar de todas las peleas que tengan son como “hermanos” y eso nunca va a cambiar. “A pesar de todo el problema que tuvimos, yo nunca dije que Tony no era mi amigo. Ni el dinero ni cualquier problema nos va a separar, en todas las familias los hermanos se pelean y nada, para adelante”, dijo Nílver.

-¿Cómo fue el primer programa?

Fue un parto, yo creo que aún con todos los problemas técnicos superamos las expectativas, ha sido un parto con un poco de dolor, pero el bebé ya nació y está afuera. Ahora solo falta que el bebé empiece a caminar y correr.

-Eres el único personaje que lucha por difundir nuestra música…

Cuando dije que este programa iba a ser de folclore, cumbia, salsa y rock no lo dije por un speech (pequeño discurso), en verdad va a ser la casa de todos los géneros del país.

-¿Te importa el rating?

Sí, me importa el rating porque es sinónimo de crecimiento, pero es un canal joven y es un reto, tiene una parrilla espectacular y complementamos en el noticiero.

“NO HAY PALTAS”

En tanto, el ‘Ruiseñor de la cumbia’ se mostró entusiasmado por el encuentro con su amigo y contó que fue Nílver quien lo llamó. “En La Oroya no hubo pase y no me presenté, él me ha llamado, me dijo: ‘Tony hay que limar asperezas, somos de la farándula, yo le dije: ‘no tengo paltas contigo, solo quiero aclarar que yo no tuve contrato contigo’”, mencionó. Además, agregó que él no es un hombre de rencores.

DATAZO: Este sábado también se presentan en ‘Fiesta Karibeña’ el grupo Papillón y orquesta Candela. Cada agrupación mostrará lo mejor de su repertorio y por qué conquistan al público.