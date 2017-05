¡¡NO AGUANTÓ MÁS!! Karla rompe en llanto por culpa de Cristian Domínguez

Este sábado, el programa de Ernesto Pimentel, “El reventonazo de la Chola”, estará picante, pues la bella Karla Tarazona romperá su silencio y contará todo sobre la relación que tuvo con su ex pareja Christian Domínguez.

Como se puede ver algunas imágenes, Karla rompe en llanto al contar el triste momento que tuvo que soportar cuando se enteró que Domínguez mantenía una relación con su bailarina, Isabel Acevedo.

“Como tú le puedes dar amor a alguien que te engaña y que te miente… Es normal que, siendo un hombre casado, tenga una amiga que se la lleve a todos los viajes y a todas las giras“, señaló Karla.

Por otro lado, Ernesto Pimentel, acotó que lo más necesario era aclarar la relación amical que tiene con Karla, frente a las cámaras. “Necesitábamos juntarnos para conversar, si lo hicimos en el programa es porque Karla mostró su fastidio ante cámaras. Son muchas cosas las que me ha contado y podrán verlo mañana (sábado). Me apena mucho las cosas que está viviendo, me duele verla llorar pero sobre todo, me duele que una pareja que son mis amigos se hayan separado. Igual ambos siguen siendo mis amigos y espero por el bienestar de su hijo lleven una buena relación”, señaló para el diario ‘Ojo’.