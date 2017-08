No la formaliza

A pesar que ha sido ampayado en más de una oportunidad de lo más apasionado y en plenos besos con la mediática Brunella Horna, el Congresista de la República y Segundo Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Richard Acuña, no quiso confirmar si la ex de Renzo Costa es su actual pareja.

A pesar de la breve luna de miel que tuvieron por Fiestas Patrias en Punta Cana, parece que para el parlamentario la relación aún no es tan formal. El programa ‘Espectáculos’ mostró un video de Acuña en un programa de tv hablando de política y cuando le preguntaron si la conocida ‘baby candy’ era su novia prefirió hacerse el loco.

“Yo creo que lo más Importante acá es respetar la vida de las personas y sobre todo, no se puede hablar de una dama. Las damas merecen respeto así que estos momentos estamos en un espacio… No habría nada de malo (si es que fuera mi novia) pero creo que hablar de una dama no me corresponde. Tú sabes que los caballeros no tenemos memoria, así que por ella, preferiría no tocar ese tema”, respondió. Cuando le increparon por las fotos que han circulado al lado de la modelo dijo: “Las fotos más lindas que puedo tener es con mis hijos y mi familia”.

“ME QUEDO CALLADA” Brunella estaba en el set de Jazmín Pinedo y puso una mirada de molesta al ver que la negaban públicamente, esto no pasó desapercibido para la ‘chinita’ quien le preguntó qué era lo que le había molestado. “Yo siempre voy a respetar la vida privada de él porque desde un inicio tuve las cosas claras y él también. Yo estoy en un mundo de espectáculo y él en un mundo político. Por eso me voy a quedar con él y me voy a callar. Quiero estar tranquila y las mujeres tampoco tenemos memoria”, dijo la ex del rey de los cueros.

