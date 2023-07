Compartir Facebook

Gabriel Herrera muy fiel a su estilo no le perdono nada a Rosángela Espinoza y se burló de la ‘chica selfie’ tras afirmar que había triunfado en México.

La cantante peruana sin pelos en la lengua le dijo sus verdades a «Rous», tras su retorno a «Esto es Guerra».

Directa y sin filtros

Como ya es costumbre de Gabriela Herrera hablar sin tapujos esta vez se dirigió exclusivamente a Rosángela.

Pues como usted recuerdo en la modelo presumía en sus redes sobre viajes de lujo y hasta dejó entrever que tendría contratos en México.

Sin embargo, la popular ‘Chica selfie’ volvió al reality de competencia dejando en el aire sus presuntos acuerdos con Telemundo. Es por ello que Gabriela no lo pasó por aguas tibias y le dijo de todo a la influencer.

«Yo pensé que iba llegar en su jet privado, en camello y con sus árabes. Yo pensé que se había ido a fuera a triunfar pero bueno, está bien, se respeta», dijo Herrera.

Se burla de la modelo

Por otro lado, también mencionó que nunca la vio en ningún programa famoso de México.

«Yo pensé que estaba en Televisa, como tenía ahí la firma, pero no la vi en La Familia Peluche ni en la Rosa de Guadalupe. ¿Qué pasó? No entiendo», señaló.

Incluso la también bailarina aseguró que es una persona sincera y directa por lo que no dudará en decirle a sus verdades frente a frente.

Gabriela no le teme a Rosángela

Asimismo, la artista se refirió acerca de la sentencia a la que la mando Rosángela y se mostró despreocupada.

«¿Cómo me voy a sorprender? Es Rosángela. Estamos en julio, el mes del circo, los payasos llegan. Tenía que sentenciarme a mi, no me quiere ver acá, yo no tengo padrinos y me puedo defender sola», acotó.

Y es que según Herrera confía en su desempeño en competencia y estoy segura que saldrá de sentencia victoriosamente.

Incluso recalcó que ella va a responder fuerte y claro cada vez que se metan con su desenvolvimiento en competencia.