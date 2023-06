«No lo descarto», Karla Tarazona todavía desea tener otro hijo

Compartir Facebook

Karla Tarazona sorprendió al revelar que todavía desea ser madre a sus 40 años sorprendiendo a propios y extraños con esta noticia.

La conductora no estaría conforme con solo 3 hijos y puede que e un futuro considere ir por la mujercita.

En busca del 4to

Karla no descartó la idea de volver a vivir la maternidad con un nuevo bebé a pesar de ya tener tres hijos varones.

Como se sabe, la conductora tiene un hijo con Christian Domínguez y dos con Leonard León.

En todo momento la animadora ha mostrado las ganas de tener otro hijo, incluso lo comentó durante su relación con Rafael Fernández.

“Quizá en alguna oportunidad porque yo no he descartado eso de ser mamá. Si no me enamoro de alguien para eso está la ciencia, todo tiene solución”, reveló.

La expareja deseaba tener una hija pues Karla anhelaba una pequeña, pero tras separarse ese proyecto quedó suspendido.

Dejando de lado sus avanzados 40 años espera que algún día pueda tener su ansiada hija entre sus brazos.

Deseaba una familia completa

Hace algunos días, la madre de familia visitó el programa de Magaly Medina y reveló sus deseos personales.

Y es que como se sabe, Tarazona ha tenido mala suerte en el amor en diferentes ocasiones pese a ello no se rinde.

«Pensé llegar a los 40 con mi familia completa, lamentablemente no se dio así, pero todavía hay tiempo», contó.

Además, recalcó que en un futuro tratará de no apresurar las cosas y no tener el matrimonio como el siguiente paso.

«No sé si llegar al extremo de casarme. En algún momento conoceré a alguien que realmente corresponda lo que yo doy», sentenció.

Felicita a Melissa Klug

Por otro lado, Karla aprovechó para felicitar a Melissa Klug tras hacer público su embarazo a sus 39 años.

Como se sabe la ‘Blanca de Chucuito’ espera su sexto hijo junto a Jesús Barco con quien tiene planes de matrimonio.

“Maravilloso, qué bonito que tenga a su bebé, ella lo ha querido hace tiempo. Nadie lo va a mantener más que ellos, es su responsabilidad. Yo he hablado muchas cosas con ella, pero eso se queda en privado, sólo deseo que sea feliz.”, dijo Karla a un diario local.