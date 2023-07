Compartir Facebook

La relación de amistad entre Nicola Porcella y Wendy Guevara se ha vuelto viral en TikTok. Ambos participantes de La Casa de Los Famosos en México, divierten a la audiencia con sus ocurrencias en la convivencia. Uno de esos momentos, es cuando Nicola habla con jergas peruanas que Wendy no entiende.

No entienden las jergas peruanas

Hay varios momentos de Nicola Porcella junto a Wendy Guevara que se volvieron virales en TikTok, donde comparten diversos momentos que hacen reír al público. Ahora, se volvió tendencia un momento en que los participantes del team infierno compartieron en la casa.

Nicola Porcella se encontraba descansando en su cama, cuando llega Wendy Guevara para molestarlo, como normalmente lo hace. Al parecer, el peruano no estaba de ánimos y le empieza a pedir que no lo moleste: «Asu mare, no hagas renegar pe firme». Al escuchar esto, Wendy no entiende y se ríe diciendo: «¿En qué idioma estas hablando? No hables como peruano que estás es la Casa de Los Famosos en México y la gente no entiende».

Varios usuarios de las redes sociales apoyaron a Nicola y explicaron en los comentarios lo que el peruano trataba de decir: «Desde q dice ‘no hagas renegar, firme’ te das cuenta que ya no le ve la broma», «jajaja tiene mucho barrio Nicola, y me encanta que reafirme que es peruano, me encantaaa», «No hagas renegar! Firme!», «Cuando dice firme quiere decir… en serio jajaja».

Nicola sorprende cantando Armonía 10

El querido locutor de Habla Kausa, se encuentra actualmente en ‘La Casa de Los Famosos’ en México. Nicola Porcella se volvió viral en redes sociales, especialmente en TikTok, tras interpretar un clásico tema de cumbia.

Porcella aparece en las cámaras del programa cantando un tema icónico de Armonía 10, «Veneno Para Olvidar». El peruano se le ve cantando las primeras dos estrofas de la canción sin equivocarse y bailando al ritmo de la cumbia, mientras se lo dedicaba a su compañera de reality, Wendy Guevara.

Este hecho de que se aprendiera la letra muy bien, sorprendió a todos sus seguidores, pues no sabían que era un seguidor del grupo y amante de la cumbia peruana.