¡Hay golpes en la vida, tan fuertes…! Tal parece que Gianluca Lapadula ha leído algunos pasajes de las poesías de César Vallejo. El fragmento del poema de Los Heraldos Negros calza perfecto con la desazón y sufrimiento con el que el atacante del Cagliari se quedó luego de aquel fatídico 13 de junio de 2022, cuando la selección peruana cayó en penales ante Australia, lo cual significó que la blanquirroja no clasificara al mundial.

No lo olvida

Una de las páginas más tristes en la historia de la selección nacional se escribió el año pasado. En Doha, la blanquirroja buscaba convertirse en el último pasajero y asegurar su lugar en Qatar 2022, sin embargo, no salió como la afición esperaba. Perú cayó en penales ante Australia y Gianluca Lapadula tuvo que resignarse a su sueño mundialista.

No obstante, el goleador de la Serie B de Italia aún tiene clavada esa espina del partido ante los “socceros”. Por ello, el delantero tiene sed de revancha y va al todo por el todo con la selección peruana en estas próximas Eliminatorias.

“Ese sufrimiento de ese partido contra Australia todavía sigue conmigo, es algo que me empuja más. Es algo que quiero tener conmigo hasta el último partido de estas clasificatorias, porque me costó mucho, tiene que ser algo que me pueda ayudar a sacar algo más”, indicó.

El delantero destacó que hay equipo para luchar por la clasificación directa al mundial 2026. Lapadula reveló que vio los minutos finales del encuentro ante Corea del Sur y le pareció que el combinado nacional mostró cosas interesantes.

“Ayer vi los últimos minutitos del partido y la verdad me gustó mucho el equipo, además me siento muy feliz por el resultado. Somos un equipazo y un gran grupo”, manifestó.

¿Gianluca Lapadula a Alianza Lima?

Hace unos días, una noticia remeció el ambiente de la Liga 1. Un periodista italiano reveló que el bicampeón del fútbol peruano, Alianza Lima, estaría interesado en contar con el “Bambino” y que incluso, ya hubo un primer acercamiento.

Para desilusión de los hinchas aliancistas, el delantero ítalo – peruano descartó y negó toda posibilidad de vestir la camiseta blanquiazul. Al menos, por ahora.

“Yo tengo dos años más ahí (en Cagliari), tengo mucha empatía con todos, el técnico y el equipo. Que yo sepa, yo no sé nada de ese tema (sobre Alianza Lima)”, agregó.

Feliz con Guerrero

Tras el buen partido desarrollado por Paolo Guerrero el viernes pasado ante Corea del Sur, Juan Reynoso, entrenador de la selección, tiene un lindo dolor de cabeza. Actualmente, la bicolor cuenta con 3 delanteros en su lista, pero dos nombres parten con ventaja: Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.

“Lapagol” indicó que se siente feliz por volver a ver al capitán de la selección, con quien compartió vestuarios hace 2 años, en la victoria peruana ante Chile por las Eliminatorias Qatar 2022.

“Es una figura muy importante, un jugador histórico. Es muy importante para nosotros que él pueda estar con el equipo y lo vi hace poco, me da un gustazo, fue un placer verlo”, finalizó Lapadula.