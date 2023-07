No-lo-permitiré-Yarita-Lizeth-detiene-su-show-para-defender-a-una-mujer

Compartir Facebook

La cantante de música andina peruana, Yarita Lizeth, es protagonista de un video viral en TikTok. En este video se ve a la artista defendiendo a una mujer víctima de agresión en uno de sus conciertos.

¡Paro su concierto para defenderla!

La artista peruana de 33 años, se encontraba dando un concierto hace algunos días. Sus músicos se encontraban tocando el inicio de una de sus canciones, cuando Yarita decide paralizar todo de inmediato.

«Para por favor, para. No voy a permitir que un hombre este pegándole a una mujer. Saquen al señor de camisa blanca. No es justo que un hombre este aquí golpeando a una mujer», dijo la cantante muy molesta e indignada por el hecho que acababa de presenciar.

Los guardias de seguridad del local se acercaron para retirar el hombre que habría golpeado a una mujer delante de todo el público y en pleno concierto. El público presente aplaudió la acción de Yarita Lizeth de enfrentar al agresor y retirarlo de su presentación.

¿Quién es Yarita Lizeth?

Yarita Lizeth Yanarico Quispe o conocida simplemente Yarita Lizeth​ es una cantante de Juliaca y empresaria peruana que se ha venido ganando el cariño del público. Es también conocida como «La Chinita del Amor» y ha consolidado su carrera gracias a sus interpretaciones de música andina peruana.

Temas como «Mis Cuernos», «Amigo», «Solo Tú», «Déjame ya», «Dime la verdad» y «Nunca me dejes», han cautivado al público por su voz e increíble sentimiento al interpretarlas.

Fue retira por del evento Contigo Perú

La artista peruana, Yarita Lizeth anunció hace unos días que fue retirada del espectáculo Contigo Perú. Este es un festival musical y gastronómico que se llevará a cabo el próximo 28 de julio en el Parque de la Exposición en Lima.

Publicó en un video en sus redes sociales con el siguiente anuncio: «Quiero anunciarles que este 28 de julio me programaron para un evento en el Parque de la Exposición en Lima y me hicieron un contrato de la empresa Leopardo Producciones para una participación que tenía que dar junto a grandes artistas, y yo muy emocionada por mis redes sociales confirmé mi presencia».

Aclara, que fue retira del evento sin ninguna explicación: «Pero en estos días me dicen que me retiraron del festival Contigo Perú, me retiraron del evento, me cancelaron. Todos los demás artistas sí se van a presentar, a la única artista que la están retirando es a Yarita Lizeth, la ‘Chinita del Amor’. Las razones no las entiendo, no las comprendo».