Andrea Luna: “No me caso”

La actriz Andrea Luna contó que su relación con Pietro Sibille marcha viento en popa pero no está en sus planes contraer matrimonio. “Mi relación con Pietro marcha bien, tenemos 4 años juntos pero no hemos conversado de matrimonio, yo no me caso. ¿Si creo en el matrimonio? sí me gusta, pero por ahora no, tampoco es que le tenga miedo al matrimonio”, mencionó la joven.

Pese a que por hora está abocada al teatro, Andrea contó que se alista para el estreno de ‘La gran sangre’ que se realizará en el mes de agosto. “Estamos por estrenar ‘La gran sangre’ de Aldo Miyashiro, esto se dará en el mes de agosto, estamos con grandes expectativas esperando que sea del agrado del público”, acotó. (J.A.)