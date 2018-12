“No me fugué ni he buscado asilo”

La excandidata presidencial, Keiko Fujimori, sostuvo que no hay pruebas que demuestran que ha cometido un delito y pidió a la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial afrontar su proceso en libertad.

Durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva en su contra, aseguró, a través de una videoconferencia, que seguirá en el Perú para enfrentar todos los cargos en su contra “hasta las últimas consecuencias”.

“No me he fugado del país. Si hay algo que me caracteriza, es haber vuelto una y otra vez al Perú. No me he quedado en el extranjero como algunos, tampoco he buscado asilo pese a que muchos me lo sugirieron”, aseveró desde el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

“PRISIÓN ILEGAL”

Para Keiko Fujimori, la medida de prisión preventiva de 36 meses en su contra es “injusta, ilegal y arbitraria” teniendo en cuenta que en su caso no hay peligro de obstaculización de la justicia ni peligro de fuga.

“He enfrentado todo y lo seguiré haciendo hasta las últimas consecuencias porque prefiero que mis hijas sepan que su madre está injustamente presa, a que algún día alguien les diga que su madre no tuvo la valentía de defenderse”, subrayó.

En ese contexto, pidió se le respete el debido proceso. Reiteró que nunca se reunió con los exdirectivos de Odebrecht.

Mientras, el fiscal Rafael Vela sostuvo que la resolución de prisión preventiva por 36 meses contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori se encuentra bien fundamentada y corresponde que sea ratificada.

EN CORTO PLAZO

Al final, el juez Octavio Sahuanay explicó que no expedirá su resolución sobre la apelación de Keiko Fujimori en el plazo que establece la ley, es decir en 48 horas, pero que se hará en un plazo razonable cuando se termine la deliberación de lo planteado.

La Sala también escuchó los argumentos de la defensa de Jaime Yoshiyama Tanaka para revocar la prisión preventiva que pesa en su contra.

“Hemos sido hostilizados”

El coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, informó que junto a su colega José Domingo Pérez han sido “permanentemente hostilizados” por participar en este caso. “Le han iniciado una serie de investigaciones internas en la institución, todas ellas relacionadas con circunstancias o incidencias que tienen vinculación con este caso”, señaló.