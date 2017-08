No quiere saber de peloteros

La colombiana Claudia Ramírez descartó una nueva reconciliación con su expareja George Fors­yth y pese a que la buena relación amical continúa prefiere estar soltera y enfocada en sus negocios. “Somos amigo y así esta­mos bien. Por ahora no me interesa nadie, quiero estar sola, conocer gente y pasar­la bien”, agregó que sigue siendo hincha de Alianza Lima y celebró su victoria en el campeonato de aper­tura. Por otro lado, sobre su regreso al mundo de los realities dijo que si bien no es buena compi­tiendo no cierra puertas a nuevas propuestas. “Uno dice no quiero, pero si viene una propuesta nueva, el dinero nunca te sobra, decir no al trabajo es mentir”, refirió Claudia quien fue presentada en el reality de baile de ‘Cuéntamelo todo’.