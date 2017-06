¡¡NO SE DEJEN ENGAÑAR!! Leonard León hace terrible anuncio a través de sus redes sociales

¡¡CANSADO DE ESTAFAS!! El cantante Leonard León manifestó a través de sus redes sociales que estaba cansado de algunos productores que anuncian diversos eventos con el nombre del “Grupo América”.

Tras esta situación, Leonard tajantemente mandó un fuerte anuncio a estas personas que dejen usar su nombre artístico. A la vez, aclaró a la gente de Cajamarca que no se dejen engañar, por anuncio que indicaba la presencia de este.

“Se está promocionando mi imagen, yo cantando… Quiero decir a la gente de San Pablo – Cajamarca- que Grupo América y quien te habla no va a estar presente ese día. Nosotros el 24 de junio vamos a estar en Tocache, no se dejen engañar. Si no estoy yo, no es ‘Grupo América’”, recalcó el cantante.