Tula Rodríguez se mostró preocupada al no estar dispuesta a volver a enamorarse y mucho menos casarse por lo que explicó el porqué de sus razones.

Y es que el padre de la conductora de televisión la viene presionando para que se apresure en encontrar el amor y no se quede ‘solterona’.

¿Se le va el tren?

‘Don Tulo’ padre de Tula Rodríguez se mostró preocupado por la situación sentimental de su hija al tener 46 años y aun no haberse casado.

“El matrimonio es lo que necesitas. ¿Acaso quieres quedarte sola? Cuando Valentina se case, ¿Qué vas a hacer?”, le dijo ‘Don Tulo’ una historia de Instagram.

Pues según Tula se encuentra bien al estar soltera ya que habría aprovechado su tiempo en conocerse y en dedicarse más tiempo.

Y es que incluso Tula confirmó que, si tiene pretendientes, pero no desea todavía darle una oportunidad al amor.

Bloqueada para el amor

Por otro lado, Rodríguez afirmó que se encuentra un poco bloqueada para abrirle el corazón a alguien más tras estar buen tiempo sola.

«Estoy bloqueada. No puedo decirte que nadie me mira, sería engañarte, pero creo que a nadie le doy entrada para que eso pase”, declaró a un diario local.

Finalmente, Tula confesó que está con ayuda psicológica para volver a creer en el amor y tener la confianza de nuevamente enamorarse.

“Estoy con psicólogo y también intenta desbloquearme, pues me dice lo mismo. Me da miedo, es algo que tengo que trabajar, pero mientras no haya nadie que me jale tengo tanto que cuidar a Valentina», finalizó.

¿Con quién estuvo casada Tula?

Como se recuerda Tula Rodríguez se casó en el 2012 con Javier Carmona hasta el 2020 por el lamentable fallecimiento de su esposo.

Producto de su matrimonio nació Valentina la única hija que tuvo con Carmona.

Desde ese entonces la conductora no se ha relacionado oficialmente con nadie más y se dedicó a su hija y a su trabajo.

¿Quién fue Javier Carmona?

Javier Carmona fue un reconocido gerente de televisión y empresario de la industria del entretenimiento.

Se inició en el área de producción de ATV y luego se dedicó al cargo de productor general de diferentes programas peruanos.

El miércoles 30 de septiembre de 2020, Javier Carmona falleció a los 56 años de edad tras permanecer dos años en estado vegetativo.