“No siento presión que millones me sigan”

Yuya, la ‘youtuber’ mexicana más famosa del mundo, tuvo un encuentro con sus fan peruanos y se mostró de lo más emocionada. Con más de 20 millones de seguidores Mariand Castrejón Castañeda, su nombre verdadero, afirma que toma con tranquilidad el éxito y que sea el ícono de tantas jovencitas en las plataformas virtuales.

“Soy amiga con las chicas que me siguen me siento súper agradecida y afortunada porque hay buenas vibras entre nosotras. Es como si nos conociéramos de tiempo cuando me encuentro con ellos. Me siento agradecida y súper afortunada, no siento presión de tener tantos seguidores para nada”, indicó Yuya que lanzó su shampoo ‘Sedal Detox by Yuya’.