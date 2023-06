Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Después de 8 años! Leysi Suárez y Marco Antonio Guerrero se vuelven a ver en el nuevo programa de Radio Karibeña ‘Ke rica Mañana’ que es conducido por Leysi Suárez y Marco Antonio Ibarra.

Escucha aquí la radio La Karibeña EN VIVO

¡Llega como primer invitado en ‘Ke ricas Mañanas’!

Leysi Suárez estrenó este Lunes 19, su nuevo programa radial en Radio Karibeña que lleva el nombre Ke rica Mañana. Este nuevo segmento en la radio es conducido desde las 9am hasta 12pm.

Como primer invitado en el programa llega el cantante de cumbia Marco Antonio Guerrero, una de las mejores voces de la cumbia peruana, pero también la ex pareja de nuestra querida locutora Leysi.

El cantante vino a promocionar su canción «Mentías», tema que grabó hace ya algunos años y ahora vuelve hacer la más pedida del público. Pero como parte de la secuencia del programa «Mis Ex», Leysi y Marco Antonio recordaron como se conocieron, iniciaron su romance y otros detalles más.

No se ven hace ocho años

Leysi y Marco Antonio comentan en el programa que en realidad no se sientan a conversar en más de 8 años desde que terminaron su relación sentimental, que no quedó en buenos términos. «No somos amigos, son 8 años que no lo veo, me lo he cruzado en eventos es parte de trabajo. No hemos tenido una conversación como lo vamos a tener hoy», dice Leysi.

Marco Antonio confirma lo que dijo Leysi sobre no verse en todo este tiempo: «Nunca hemos conversado en verdad después de (…) veo que su carrera siempre va en ascendencia y para mí, eso es una alegría. Yo la conocí así luchadora, es muy trabajadora, bastante dedicada a su trabajo, obsesionada diría yo».

Leysi Suárez y Marco Antonio Guerrero en la cabina de «Ke Ricas Mañanas»

¿Cómo se conocieron?

Si bien Leysi Suárez comenta que Marco Antonio la esperaba en cada uno de sus eventos que realizaba, él aclara que era porque se encontraban en conciertos.

«Nilver Huarac era quien nos llevaba a los eventos, tú estabas en Alma Bella en ese entonces y yo cantaba también, nos cruzábamos bastante y es así como empieza la situación».

Marco comenta que se cruzaban en varios eventos y empezaron a conversar, ir a karaokes y fue cuando inician su relación sentimental, «En ese momento yo me templé», dijo.

También recuerda la primera vez que la vio como imagen en Radio Karibeña: «Recuerdo que le dije a alguien en ese entonces: «Oye, yo quiero estar con esa chica». Leysi también tiene recuerdos de aquellos momentos y la canción que estaba sonando en ese momento era «Niña Prohibida», su favorita y Marco Antonio a pedido de ella, le canta la canción.

Te puede interesar leer: Cielo Heredia anunció su salida de Corazón Serrano ¿Seguirá cantando?

¿Soñaron con casarse?

Recordando algunos titulares de los medios cuando salían como pareja, miran la publicación de «Leysi sueña con casarse con Marco Antonio».

A lo que Leysi Suárez responde de inmediato negando tal hecho: «Yo nunca te he dicho eso Marco, felizmente quedó en sueño (risas). Nunca he llegado a tanto«, Marco Antonio entre risas responde: «De repente un día borracho nos hemos casado».