“No soy ni Messi ni Maradona”: Christian Cueva se defiende de críticas

¡Frotó la lámpara! Estos días, el mundo del fútbol local está en modo local. La selección peruana venció de gran manera por la mínima diferencia a Corea del Sur en amistoso de preparación previo a lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial 2026. Este encuentro marcó el retorno a la blanquirroja de Paolo Guerrero y también de Christian Cueva. “Aladino” fue cuestionado por diversos hinchas y periodistas deportivos debido a su aparente falta de físico y el volante nacional respondió con todo.

No se esconde en su CUEVA

El volante de la selección peruana, Christian Cueva, fue un valor fundamental en la clasificación al mundial Rusia 2018. De igual manera, gracias a sus buenos partidos, Perú pudo alcanzar el repechaje para Qatar 2022. En ambos procesos, “Aladino” mostró un juego muy atrevido y gustoso, por lo que fue considerado como el “diferente” de la selección.

Con todo ese cartel, hoy, Christian Cueva vive un presente irregular en Alianza Lima, donde no ha podido anotar goles hasta la fecha. De igual manera, ante Corea del Sur, si bien es cierto cumplió un aceptable partido, aún no se encuentra la mejor versión del habilidoso jugador.

Cueva respondió fuerte y claro a sus detractores y se animó a compararse con Lionel Messi y Diego Maradona. “Aladino” puso los puntos sobre las íes y aclaró a todos sus críticos cual es su situación actual.

“El tema de la rodilla fue algo que me cortó la recuperación, pero no es justificación ni nada. Hay que analizar las cosas no solamente con el tema Christian Cueva, hay que analizar todo. No enfocarse solamente en mi persona, que veo es lo que hacen. En realidad, no soy ni Leonel Messi, ni Neymar, ni Diego Maradona, ni nada más, yo solo soy un obrero para mi equipo”, declaró.

Próximo partido

Christian Cueva tiene una nueva oportunidad para encontrar su mejor fútbol. Este martes 20 de junio desde las 5 de la mañana (hora peruana), la bicolor tendrá un último examen en su gira asiática. Enfrentará al mundialista Japón y contará con el regreso de Lapadula y Carlos Zambrano.

Esto llena de expectativa a la afición, quienes esperan que el sacrificio de levantarse temprano valga la pena. Por lo pronto, Juan Reynoso sigue trabajando en su oncena titular, pero todo hace indicar que habrán varias variantes, ya que el objetivo del “Cabezón” es probar la mayor cantidad de jugadores posibles en estos amistosos.