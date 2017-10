No teme a Olinda

Tras la posibilidad de una demanda de la modelo Olinda Castañeda, Tilsa Lozano señaló que no tiene miedo en entrar en problemas legales. Esto a raíz de un enlace con un programa, donde la ex Vengadora habría insultado a Olinda. “Yo no he insultado a nadie. Si alguien me ha grabado sin mi autorización, esas no son declaraciones. Si ella (Olinda) quiere jugar a las cartas notariales, que haga su payasada y yo le responderé algo serio”, sostuvo la modelo.

Sin embargo, la Lozano aclaró que no está preocupada por la vida de otras personas: “Yo no tengo nada que decir. Estoy acostumbrada (ataques), hablo cuando quiero. No le voy a poner títulos a nadie, solo ignoro”. Además, aclaró que su relación con Miguelón pasa por un buen momento. “Todo está muy bien entre nosotros. Lo tomó de una forma deportiva (los rumores)”, dijo.