No tiemblan por cárcel

La pareja de esposos, Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecieron en un evento público, luego que la Fiscalía de Huaral pidió 6 años de prisión privativa de la libertad por los delitos de falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica. La parejita señaló estar tranquila y que todo lo están viendo sus abogados.

“Todo lo referente a lo legal, migratorio, a cosas que tengan que ver con juicios, lo van a ver los abogados. Son los que les pueden dar mayores explicaciones del tema”, dijo Mario. “Nosotros estamos felices y tranquilos”, añadió el exguerrero y la venezolana que participa en la cinta ‘¡Qué difícil es amar!’.

Sobre su retorno a los realitys, señalaron que como competidores es una etapa cerrada. “El tema de los realitys, como competidor lo tengo descartado. Hay propuestas. Mi faceta como chico reality ya terminó. No tendría problema de volver a un reality, pero como competidor ya terminó el ciclo. La edad ya no me lo permite, no me quiero encasillar en una sola cosa”, expresó.

“Quiero hacer otras cosas, estoy acá con la película. Hay nuevos proyectos juntos. Todo este año se viene full. Depende del momento en el que estemos, quiero hacer otras cosas. Tal vez no es un buen momento para entrar. Quiero cambiar, diversificarme”, añadió la veneca que indicó que no tiene ningún inconveniente en trabajar pese al problema que tuvo con Migraciones.(K.Cabrera)