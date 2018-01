“No tienen neuronas” dijo Laura Bozzo a Laura Zapara y a la cantante Yuri

La polémica Laura Bozzo puso en su sitio a la actriz Laura Zapara y a la cantante Yuri tras mostrarse en contra que las pareja homosexuales adopten niños. Ella aseguró que ambas figuras mexicanas “no tienen neuronas” y “no son seres humanos”.

Como se recuerda, hace unas semanas, la hermana de la cantante Thalía indicó que “las parejas gays si quieren adoptar, que adopten perritos, gatitos, pajaritos, pececitos” porque es “derecho de los niños tener un papá y una mamá”.

Por su parte, Yuri comentó en un programa de CNN que no estaba de acuerdo con que parejas homosexuales adopten niño y fue criticada por sus seguidores, ya que algunos son de la comunidad LGTBQ.

Al respecto, la popular ‘Abogada de los pobres’ salió al frente y dijo a conocido medio mexicano: “Hay gente ignorantes y que tiene cero neuronas en el cerebro. A mí me consta que hay parejas gays que tiene niños que son mil veces mejores padres que las parejas heterosexuales. Yo estoy a favor de las parejas homosexuales y obviamente se tiene que evaluar (para ser padres). Que abran su cerebro, me da vergüenza porque no son seres humanos. Yo amo a las personas porque todos somos iguales, no interesa la opción sexual, interesa el alma y el corazón”.

En otro momento, reafirmó que sigue comunicándose con su ex Cristian Zuárez y que no sabe si retomarán su relación. “Mi decisión fue terminar. Si quiere celeste, que le cuetes. SI quiere tener esto (señala su cuerpo), tiene que esforzarse muchísimo”, indicó.