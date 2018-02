Magaly Medina: “No volveré a la farándula”

La conductora de televisión Magaly Medina confirmó que este lunes a partir de las 9:00 de la mañana comienza su nuevo programa ‘La purita verdad’, que dedicará a la mujer de hoy y se transmitirá por la señal de Latina. Ella dejó en claro que no dejará de lado el noticiero ‘90 Matinal’ y que no volverá a la “farándula”.

“Mi programa es un magacín periodístico, donde se va a hablar con el estilo desenfadado con el que me caracterizo, sin pelos en la lengua. Me cuesta mucho estar seria (en el noticiero). ¿Sí dejaré ‘90 Matinal’? No, sigue el noticiero, (estaré en la pantalla chica) desde las 7 de la mañana hasta las 11”, sostuvo la popular ‘Urraca’.

Medina también dejó en claro que en este nuevo formato televisivo no se tocará ningún tema de ‘Chollywood’. “Yo no vuelvo a la farándula, no hago farándula, estoy creando otras cosas para mí, buscando otros formatos, mi esencia es periodística”, aseguró la ‘pelirroja’.

“¿Si estoy nerviosa? Sí, tengo mucho miedo y temor, a mí siempre me tiemblan las piernas durante un estreno”, comentó Magaly, agregando que no teme a la competencia porque en el horario de su programa no hay ningún formato similar.

Demandaría a Miguel Arce

De otro lado, Magaly comentó que tomará medidas legales si el modelo y actor Miguel Arce continúa hablando “sin fundamentos” sobre la supuesta deuda que tiene con sus extrabajadores de su desaparecida revista. “He cumplido con la gente que he tenido que cumplir. Cuando una empresa se liquida, llaman a los trabajadores y a todos se les terminó de pagar en cuotas, otros decidieron ir por la vía judicial. Las cosas no hay que hablar por hablar, hay que investigar, de mí van a decir de todo”, indicó.