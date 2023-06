«Nos llegaba comida una vez a la semana», Jota Benz y su dura infancia

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Jota Benz contó algunos detalles de su infancia la cual no fue muy fácil de afrontar junto a su familia.

El ahora es chico reality afirmó que sufrieron de hambre cuando era más joven debido a la falta de recursos que padecía.

Momentos difíciles

Eso sí que la actual pareja de Angie arizaga reveló pasajes inéditos de su niñez cuando junto a su familia buscaron un mejor futuro en Estados Unidos.

El cantante reveló que llegaron al país extranjero con esperanza de tener una mejor calidad de vida sin imaginar lo que les costaría.

«Nos fuimos solos, como refugiados a buscar asilo y a pesar desde cero», empezó diciendo Benz.

Además confesó que no tenían los medios suficientes para comer a diario.

«Dormíamos en camitas simples y venía una van que nos llevaba a bañarnos dos veces a la semana. Nos llegaba la comida una vez a la semana», expresó el influencer.

¿Qué hacía antes de entrar a EEG?

Jota pensó que el mudarse junto a su familia Canadá la situación mejoraría, sin embargo, no fue así.

José Luis Benzaquén tomó la decisión de asumir gastos en el hogar junto a su madre y empezó a trabajar como reciclador cuando apenas tenía 8 años de edad.

Gracias a este trabajo la familia pudo alquilar un departamento totalmente vacío. Con el tiempo lograron establecerse y pudieron cubrir sus gastos básicos.

«En ese país un lunes y jueves pasan los camiones recogiendo la basura entonces nosotros ya sabíamos que esos días no podíamos hacer planes», acotó Jota.

Mira también: ¡Entregó el anillo! Dayanita cuenta más detalles sobre su compromiso

El ahora cantante y modelo confesó que esos días se esmeraba para poder encontrar en la basura algo que sea de utilidad para llevarlo a casa.

Todo terreno

Por otro lado el hermano de Gino Assereto dejó en claro que asume sus gastos desde los 12 años, pues ha tenido que buscárselas él solo.

«Yo trabajo y pago mis cosas desde los 12 años, me ha tocado cuidar gente de tercera edad, me ha tocado trabajar en construcción, me ha tocado laborar de madrugada», reveló Jota.

Y es que el joven influencer ha tenido que guerrear para llegar hasta donde está y disfrutar de su propio esfuerzo.

Mira también: Fans de “El gran chef famosos” piden la eliminación de un participante: ¿quién es?

Finalmente agregó que gracias a todo el esfuerzo que realizó cuando era joven ahora valora cada centavo que gana.

Pues el exchico reality aprendió a administrar mucho mejor su dinero para no volver a padecer ningún tipo de necesidad.