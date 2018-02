“Nosotras sí trabajamos”

No aguantan pulgas. Las modelos Stephanie Valenzuela y Paula Manzanal salieron al frente en las redes sociales para responder a la conductora de ‘Espectáculos’, Jazmín Pinedo, Milena Zárate, Brunella Horna y Karla Tarazona, quienes se preguntaron de dónde sacan tanto dinero para disfrutar de sus costosos viajes. Sobre todo, luego de que ambas se lucieran en un video disfrutando de las playas de Dubai, en el carísimo Emiratos Árabes Unidos.

Hicieron una transmisión en vivo en Instagram donde respondieron a sus detractoras, y dejaron en claro que ellas sí trabajan. Paula dijo que radica hace 7 años en ese país y tiene su empresa, mientras Stephanie jura que tienen tiendas en Gamarra.

“Es muy triste que gente como ellos hable. Yo no vivo en Perú hace 7 años, yo vivo aquí (en Dubái), no voy a compartir fotos donde salgo en la oficina porque son aburridas y no voy a tener likes. Stephanie tiene tiendas en Gamarra”, aseveró la Manzanal.

“El que no puede que aplauda. Yo pongo mis campañas de mis tiendas y de eso no dicen nada, no pueden decir que no trabajamos porque no paran las 24 horas con nosotras y si quieren ver un reality de nuestro día a día, pues páguennos”, desafió la excombatiente.

Además, las modelos aclararon que no le deben plata a nadie como para que la gente salga a hablar y que “hay miles de trabajos que no salen en televisión”. “Somos chicas solteras y todo lo que ganamos es para nosotras, además no le debemos plata a nadie”, recalcaron.

¿Y CUÁL ES EL NEGOCIO?

En el programa ‘Espectáculos’ emitieron un informe de los lujosos viajes de las modelos. Milena, Brunella, Karla estuvieron como panelistas y junto a Jazmín se preguntaban de dónde las modelos conseguían dinero para pagar sus costosas juergas.

“Viajo cada cuatro meses a Colombia y tengo que ahorrar esos meses antes de hacer mi viaje… Eso es una inversión, la pregunta es: ¿Cuáles son los shows?, ¿de dónde sale la platita?”, indicó la colombiana.

Mientras que la ‘wawita’ mencionó que es caro irse de viaje a Dubái y cuando fue a dicho país su ex pareja, Renzo Costa, pago todo. “Yo pienso que te puedes gastar un aproximado de 10 mil dólares y salir en la noche es carísimo”, reveló. En tanto Tarazona comentó: “prefiero viajar a Chincha con mis hijos y se disfruta igual”.

La ‘chinita’ Jazmín comentó que Valenzuela tiene un canal de Youtube, rápidamente Zárate le preguntó: “¿tanta plata da?, entonces hay que hacer nuestro canal y nos vamos de viaje todas”.