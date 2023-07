Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Sergio George y Gaby Zambrano estuvieron conversando mediante una transmisión en vivo de Instagram, donde se pronunciaron en contra de los productores nacionales.

Tras las acusaciones de Farik Grippa hacia Sergio George y la disquera Chim Pum Music, muchos artistas peruanos y personajes de la farándula se han pronunciado al respecto. Hay quienes han defendido al cantante peruano, así como quienes se han puesto del lado de Sergio George.

Es así que para sorpresa de muchos, el productor se enlazó en vivo con la cantante Gaby Zambrano mediante redes sociales, donde opinaron sobre los músicos peruanos y los productores nacionales.

Critican a productores peruanos

Durante la transmisión en vivo que el productor y la cantante hicieron se les escuchó criticar duramente a los productores peruanos. La cantante indicó que los contratos que se firman con los artistas peruanos suelen ser muy abusivos, pues a los empresarios les es fácil engañarlos.

Mira también: Rafael Cardozo revela que no quiere ni encontrarse a Cachaza: “Si me la cruzo, yo me retiraría”

«Aquí en Perú hay gente que firma contratos con otros empresarios por más de 80 – 20 (…) Y les encanta esa explotación, entonces a mi me sorprende porque pueden engañar a la gente. Pero no me van a engañar a mi que estoy en este mercado» comenta la cantante.

«El artista peruano es abusado desde antes que tú pises Perú», recalca la cantante.

Tras esto, Sergio George pareció respaldar lo dicho por la cantante y señaló que conoce de algunos de esos casos y hasta sabe quienes son.

«¿Y por qué no menciona? ¿Sabes por qué no mencionan? Porque todavía chambean con ellos, los necesitan. Menciona nombres de tu país que realmente abusan de los artistas. Yo sé quiénes son, yo no voy a mencionar nombre porque no me interesa eso», señaló el productor.

Apoya a Sergio George

Tras el polémico enfrentamiento entre Sergio George y Farik Grippa, Gaby Zambrano mostró su apoyo al productor y no dudó en destacar su trabajo.

Mira también: “No sé si estoy cerrada», Tula Rodríguez no desearía volver a casarse y revela sus motivos

“No estoy de acuerdo con Farik porque yo firmé un acuerdo con Chimpum Music y para mí no tiene nada de abusivo, no considero a Sergio un estafador, todo lo contrario, ha sido un placer trabajar con alguien de talla mundial”, expresó.

“Puede que hayan existido desacuerdos, pero hay que estar dispuestos a hacer el trabajo y sacrificio que se necesita”, añadió.