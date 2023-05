Compartir Facebook

Una pareja de enamorados se hizo viral en redes al crear un contrato de fidelidad y en caso uno ‘saque los pies del plato’ deberá una alta suma de dinero como indemnización.

¿En qué consiste?

Una pareja mexicana se hizo viral en Tiktok con un extraño desafío que se encuentra de moda, provocando el asombro y hasta la replica de su contrato para otras parejas.

Ambos chicos decidieron firmar un contrato en el que se comprometen a pagarle al otro si es que cometen algún tipo de infidelidad.

Con esto, los jóvenes no solo aseguran que el otro no cometerá infidelidad, sino que en caso de hacerlo se pueden obtener beneficios de esa experiencia tan desagradable y decepcionante.

“Porque ser infiel sale caro, aquí mi novia y yo tuvimos la grandiosa idea de hacer un contrato en el que pusimos que, si alguno de los dos es infiel al otro, terminará la relación y aparte de eso le tendrá que pagar al engañado», escribieron.

¿Cuál es la multa?

El contrato estipula que si uno de los dos comete infidelidad, recibirá una alta suma de dinero por todos los daños y perjuicios emocionales causados.

El monto a pagar, en caso de que uno de los dos sea infiel, es de 568 dólares, esta cifra no es negociable ya que ambos habrán firmado un documento previamente para su cumplimiento.

La pareja tiene como objetivo motivar a otras relaciones a que apliquen la misma técnica para que así se aseguren que no serán engañados. “Así que pónganse truchas, pónganse listos, pónganse vivos porque oigan, que les paguen, que no les hagan eso, neta, no sean mensos”, agregaron.

Usuarios los apoyan

La mayoría de los usuarios alabaron la acción de los jóvenes y aseguraron que era una buena estrategia para que el funcionamiento de la pareja tenga bases sólidas y más seguridad.

Sin embargo, no faltaron las opiniones en las que aseguran que la confianza es lo primordial en la relación y si debe haber un ‘contrato’ de por medio para hacerse cumplir la promesa de fidelidad no deberían estar juntos.

Pese a las críticas tanto negativas como positivas el video se viralizó de inmediato con miles de reproducciones, además que provocó más de una carcajada por la ingeniosa idea.

Infidelidad en el Perú

Según un medio local, afirma qué, el 71% de hombres reconoce haber engañado a su pareja, mientras que en las mujeres es el 50%, mediante estos datos se puede observar que pocos años atrás, la infidelidad era más prominente en varones que en mujeres, en cambio en la actualidad es igual tanto en mujeres como en varones.