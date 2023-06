Compartir Facebook

Según ‘Amor y Fuego’, la relación de Pancho Rodríguez y Nathaly Terrones habría llegado a su final, pero ambos tratan de ocultarlo.

Hace algunos meses Pancho Rodríguez y Nathaly Terrones decidieron oficializar su relación sorprendiendo a todos sus seguidores. Aunque, hace aproximadamente un mes ambos se dejaron de seguir en redes y se originaron rumores sobre una supuesta ruptura. La pareja no tardó en desmentir esto, pues aseguraron que su relación iba muy bien y solo trataban de mantener su relación en privado.

Sin embargo, recientemente se originaron nuevas sospechas sobre el final de su relación y las cámaras de ‘Amor y Fuego’ se encargaron de hablar con ambas figuras públicas.

¿Pancho Rodríguez y Nathaly Terrones terminaron?

El programa de ‘Amor y Fuego’ realizó un informe sobre algunas parejas de la farándula peruana que no estarían pasando por los mejores momentos en su relación. Entre ellos se encontraban la pareja conformada por Pancho y Nathaly, quienes actualmente se encuentran distanciados físicamente, pues la modelo se encuentra en el departamento de San Martín.

Tras esto, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ decidieron hablar con ambos para preguntarles sobre su relación, pero sus respuestas fueron distintas.

“Yo ahorita estoy trabajando en San Martín de hecho, recién he empezado a trabajar y me he enamorado de la selva. De verdad que no me quiero ir”, indicó la modelo dando a entender que se quedará más tiempo ejerciendo su labor en la selva.

Por su lado, Pancho Rodríguez indicó que la estadía de su pareja en la selva solo era algo momentáneo y que no querían exponer su relación.

“Es una chambita que le salió ahí, pero todo bien. Como te decía, detalles de nuestra relación ya queremos tratar de evitar exponer todas esas cosas, estemos bien o estemos mal. De todas formas no se fue a vivir para allá, es una cosita momentánea nada más”, expresó el chico reality.

Además, mencionó que pese a que en su relación pueden haber tenido algunas discusiones, ellos se siguen amando y eso es lo que importa.

“Hemos tenido nuestras diferencias como todas las parejas y seguiremos teniendo diferencias, pero todo está tranquilo. Lo único que importa es que ella está pasando un momento maravilloso de su vida… Yo también estoy bien, nos amamos mucho y eso es lo que importa”, agregó.

Sin embargo, cuando le preguntaron a la modelo sobre su relación con el chico reality, ella se negó a hablar sobre el tema.