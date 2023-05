¡Nuevo integrante! Joven piurano se une a La Única Tropical [VIDEO]

Compartir Facebook

La agrupación La Única Tropical es una reconocida orquesta que viene sonando en todo el Perú. Ha conquistado con sus clásicos temas ‘Cual Adiós’, ‘Dos lágrimas’, ‘Si esta casa hablara’ y muchas más. Hace algunos meses, el grupo lanzó un casting abierto para un nuevo vocalista. Tras una larga convocatoria, finalmente presentaron a su nuevo integrante en su último concierto dado en sábado 28 de mayo.

Presentan a su nuevo cantante

En este último fin de semana, La Única Tropical presentó en pleno concierto a su nuevo vocalista José Antonio Flores Antón en Piura. El joven piurano se hizo conocido por videos en TikTok interpretando clásicas canciones de la cumbia peruana. Su gran voz e interpretación lo llevó hacer realidad uno de sus grandes sueños y formar parte de la gran orquesta de cumbia.

El nuevo integrante de la agrupación, inició recién este año publicando algunos videos interpretando canciones como ‘Siempre Pierdo en el Amor’, ‘Juro no Amarte no más’, ‘Por Tu Amor’, ‘Ya No Quiero Llorar’, ‘Tarde en Tu Vida’, ‘No Puedes Amar a Dos‘, entre otros.

En la cuenta de tiktok de José Antonio Flores, sus videos han tenido gran alcance y apoyo de la audiencia, llegando alcanzar al millón y medio de reproducciones. Ahora se encamina a convertirse en un gran cantante de cumbia de la mano del grupo La Única Tropical.

Estrenan ‘Si Tú Supieras’

La agrupación de Sechura publicó el 20 de mayo su más reciente tema ‘Si Tú Supieras’. La Única Tropical ha alcanzado buenos números tras este lanzamiento, a solo 10 días ya suma más de 50mil reproducciones en el videoclip.

«Nuestro más reciente lanzamiento musical en la voz de Moises Sánchez, ya se encuentra disponible en YouTube. Vamos todos a compartir y a disfrutar de estas lindas melodías acompañadas de una letra que estamos seguros que te llegará al corazón», fue lo que publicó el grupo junto a un adelanto de su canción.

La Única Tropical presente en el 14 Aniversario de Radio Karibeña

La Única Tropical ha confirmado su presencia en este 14° Aniversario de Radio Karibeña. El concierto que se celebrará este 03 de junio en el Parque Zonal Mayta Cápac en San Martín de Porres.

En el gran evento también tendrá la participación de artistas y agrupaciones nacionales e internacionales: «Daniela Darcourt», «Deyvis Orosco», «Los 5 de Oro», «Tony Rosado», «Hermanos Yaipén», «Caribeños de Guadalupe», «Armonía 10», «Papillón», «Río Band», «El Encanto de Corazón» y «Brunella Torpoco». Desde argentina, «Ráfaga» y la animación de La Chola Chabuca.

Puedes comprar tus entradas en Vaope.com. Solo tienes que ingresar a la página web dando click aquí. Elegir el evento Karibeña 14 Aniversario, luego elegir tu ubicación, elegir el método de pago y listo ya tienes tu entrada. ¡Aprovecha la primera preventa!