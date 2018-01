¡De nunca acabar! ‘Peluchín’ le responde a Cathy Saenz

El conducto de Amor Amor Amor arremetió en su cuenta de Twitter contra Cathy Saenz, productora del programa reality Combate, tras enterarse las declaraciones que dio la comunicadora en sus redes sociales.

Peluchín, quién se encuentra fuera de pantalla escribió, “¿Quién te crees, Jacinta?”, después de que Cathy pidiera unas disculpas públicas por la difamación que habría sufrido. “Él insinuó que yo hago castings raros. Yo tuve problemas dentro de mi trabajo por eso. Que haga lo correcto, no es justo difamar a una mujer y menos insultando con chapas”, dijo la productora.

Además, el conductor del programa de Latina, dejó entre ver que pese a cualquier fallo que se diera en los tribunales, él no dejaría de pensar lo mismo. “Haré lo que la justicia me mande en la última instancia, pero lo que pienso de ella no cambiará jamás”, agregó en su cuenta de Twitter.