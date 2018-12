Nunca más con Angie

Luego que Angie Arizaga dijera en televisión que botó el anillo de compromiso que le regaló, Nicola Porcella no soportó la falta de consideración de su expareja y afirmó que “nunca más volverá a formar parte de su vida”.

“A Angie le deseo lo mejor este con quien esté, salga con quien salga. Con Angie terminé hace tiempo, su vida privada o si sale con alguien no me incumbe, lo que si me molestó es que diga que el anillo que le regalé, lo tiró. Es cosa de ella, personalmente yo no haría eso con el regalo de una expareja mía, lo único que le deseo es que encuentre la felicidad que no pudo encontrar conmigo”, indicó el modelo en ‘Estas en todas’.

El ‘guerrero’ dejó en claro que no volverá a hablar más de la ‘negrita’ y aseguró que no volverán. “Angie es un tema cerrado, ya no es parte de mi vida y nunca más va a formar parte de mí, así que déjenlo ahí”, aseveró.

Sheyla Rojas se mostró sorprendida por las declaraciones de su compañero de trabajo e invitó a la ‘negrita’ al programa a dar su descargo. Rápidamente Nicola afirmó que ese día no vendría a trabajar.

‘JURA’ FUE BROMA

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Arizaga desmintió que haya tirado el anillo que le regaló Porcella y afirmó que todo fue “un chiste”. “Fue una broma, la gente siempre entiende las cosas al revés”, dijo.