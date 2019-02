La decisión del Ministerio Público de abrir una investigación preliminar a los fiscales José Domingo Pérez y al juez Richard Concepción Carhuancho debe archivarse. Así lo consideró el exdefensor del Pueblo, Eduardo Vega.

“En términos generales, ambas denuncias tienen todas las características de una represalia muy clara, directa, por la manera cómo estos fiscales están conduciendo las investigaciones contra este caso de Lava Jato y Odebrecht. No tiene otra justificación”, expresó.

Entorpecen labor

De la misma opinión fue el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, quien dijo que es una espada de Damocles que siembra incertidumbre y pone trabas en su trabajo.

“Ninguna de esas denuncias tienen sentido, es el mundo al revés, en lugar de que se proceda contra quiénes ha actuado para favorecer a las redes de corrupción, están más bien distrayendo tiempo y recursos innecesariamente en poner trabas”, puntualizó.

Todo fue normal

El exprocurador, Yván Montoya, dijo que es muy extraño que se pueda hablar de un abuso de autoridad. “Tendrían que ser una orden y un pedido manifiestamente arbitrarios, que no hemos visto. El fiscal tuvo el cuidado de no tocar la oficina de Pedro Chávarry cuando era fiscal de la Nación, sino (hacer el pedido sobre las oficinas) de los asesores, quienes no tienen prerrogativas”, declaró.

En tanto, Romy Chang, abogada penalista, dijo que no hay ningún acto irregular ni ningún impedimento para que el juez acepte el pedido del fiscal de allanar las oficinas de los asesores.

Ven la mano de Chávarry

El ex fiscal supremo adjunto, Avelino Guillén, sostuvo que se pone en evidencia que la denuncia que planteó Chávarry es con la finalidad de pretender contrarrestar la investigación –en la que tiene impedimento de salida– por el deslacrado de las oficinas.