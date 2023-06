OceanGate-confirma-la-muerte-de-los-cinco-tripulantes-del-Submarino-Titán

La empresa OceanGate emitió un comunicado donde confirmaba la muerte de los cinco tripulantes del submarino turístico del Titanic. Todo esto, a raíz de encontrar restos de un submarino por ‘implosión’.

Hace unos días, una noticia causó gran conmoción a nivel mundial. Un submarino turístico con cinco personas a bordo desapareció después de su primera hora de salida. El objetivo era explorar el lugar del naufragio del Titanic, sin embargo, no se concretó. De inmediato, diversas autoridades locales comenzaron las labores de búsqueda.

El miércoles, confirmaron enviar los equipos de rescate en barcos y otras embarcaciones adicionales en el lugar de los hechos. Aguardando la esperanza de que los sonidos submarinos detectados durante dos días seguidos ayuden a acotar el área de búsqueda.

En una conferencia de prensa, informaron: «En consulta con expertos del Comando Unificado, los restos son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión”, dijo el contralmirante John Mauger, comandante del Primer Distrito de la Guardia Costera.

BREAKING: The U.S. Coast Guard announces that debris found 1,600 feet away from the Titanic wreckage "is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber" of the Titan. pic.twitter.com/gxPIQqK2LZ

— ABC News Live (@ABCNewsLive) June 22, 2023