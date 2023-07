¡Oficial! Paolo Guerrero toma radical decisión sobre su futuro en el fútbol

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Rompió su silencio! El nombre de Paolo Guerrero viene dando que hablar en el mundo del fútbol. El delantero de la selección peruana no continuará más en Racing de Argentina y, tras ello, se desataron varios rumores. Uno de ellos es sobre la continuidad del “Depredador” en el fútbol, a lo cual, el ariete no pudo ser ajeno. Es así que, en plena entrevista en vivo con ESPN Argentina, Paolo Guerrero dio un importante anuncio respecto a su futuro en el “deporte rey”.

También puedes leer: “Vamos a ganar”: Alex Valera confiado en dar el batacazo ante Corinthians

¿El adiós del “Capi”?

Sin haber debutado en Primera División con algún equipo peruano (hizo menores en Alianza Lima), Paolo Guerrero, rápidamente dio el gran salto al extranjero al firmar por Bayern Munich. Luego comenzó su apogeo en el Hamburgo de Alemania, donde se ganó a la hinchada a base de goles.

Su mayor sueño se haría realidad cuando ganó el Mundial de Clubes con la camiseta del Corinthians. Con un soberbio golazo de Paolo Guerrero, el “Timao” venció por la mínima diferencia a Chelsea y se convirtió en el último equipo sudamericano en ganar el certamen internacional.

Luego, debido a la edad y constantes lesiones, estuvo de para por un tiempo y en los últimos meses se desempeñó como atacante de Racing de Argentina. Gran sorpresa causó su desvinculación del equipo argentino y cuando todos pensaban que sería el adiós del capitán de la selección peruana, el «Depredador» dio un importante anuncio en entrevista con ESPN Argentina.

«El fútbol es mi vida, el día a día, no pienso dejarlo… ¿Cómo voy a dejarlo? Me afecta, no quiero hablar de eso. Lo hablo con mi mujer y sabe lo que me cuesta pensar y decir que me queda poco tiempo», manifestó en diálogo con ESPN.

También puedes leer: ¿No va más? Chicho Salas manda fuerte mensaje a Christian Cueva

Pese a que descartó su retiro del fútbol, señaló haberse sentido afectado por todas las situaciones previas que le tocó vivir, como lo fue el caso del doping que estuvo a punto de dejarlo sin mundial hace 5 años.

«Estuve mucho tiempo parado porque me lesioné la rodilla. Me afectó mucho psicológicamente. La etapa del doping también (previo al Mundial Rusia 2018), no podía ir al estadio ni visitar a mis compañeros en ningún club. Estaba fuera del ámbito profesional y lo volví a vivir con la lesión que tuve», concluyó.

¿Por qué Paolo Guerrero salió de Racing?

En la misma entrevista, los panelistas de ESPN Argentina le consultaron a Paolo Guerrero por su salida de Racing. El ariete respondió y reveló cual fue la principal razón por la que no pudo continuar en el equipo argentino.

“Ahora veo la diferencia que hay con el fútbol brasileño, donde estuve diez años y allí se puede jugar más hay más espacio. Yo creo que más que tiempo, me faltó confianza”, respondió el «Depredador».