Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Olenka Mejía se presentó en el programa de Magaly y confesó que el bebé que había perdido era del futbolista Jefferson Farfán.

La excuñada de Yahaira Plasencia se viene defendiendo de la demanda millonaria que le hizo Farfán por afirmar que tuvo una relación con él.

Este martes la modelo apareció nuevamente frente a cámaras para reafirmar su versión de los hechos y hablar de la denuncia que le hizo el expelotero.

Esta vez, en el programa ‘Magaly Tv, la firme’ Olenka contó detalles de la relación que tuvo con el exjugador y aseguró que sufrió un aborto espontáneo cuando estuvieron juntos.

¿Qué dijo Olenka?

La modelo brindó una entrevista a Magaly y le comentó acerca del embarazo que había tenido. Magaly le preguntó directamente si tuvo un aborto espontáneo, por lo cual Olenka confirmó este hecho. «Es muy doloroso, pero debo aceptar que sí», dijo.

La conductora la interrumpió para preguntar si el hijo del que estaba embarazada era de Jefferson Farfán, lo cual la modelo también afirmó.

«Sí, la única persona con la que estuve en ese tiempo, en esos meses, fue Jefferson, y pues como adultos sin cuidarse, se dio así”, indicó.

“Fue un aborto espontáneo, yo no sabía que se había dado, para mi es algo traumático. Yo me puse mal un día, comencé a botar coágulos, es cuando yo me dirijo a la clínica. Le comunico inmediatamente a él y me dijo que esté tranquila, que iba a estar con una persona de su entera confianza”, añadió.

Mira también: Ale Venturo confirma que su relación con el ‘Gato’ Cuba se terminó: “Que cada uno siga su camino”

Tras relatar lo difícil que fue esta situación para ella, la modelo también se cuestionó como es que Farfán la demanda sabiendo por lo que pasaron juntos.

“Yo pensé que él sabiendo en su conciencia todo lo que una mujer pasa por una pérdida, yo dije: ‘‘¿cómo me llega esta demanda? Es una persona frívola, no es la persona que todo el mundo piensa”, señaló indignada.

Magaly cuestiona que el hijo sea de Jefferson

Casi al final de la entrevista, Magaly cuestionó lo dicho antes por Olenka debido a cierta información que le acababa de llegar al ‘chismefono’.

“Nos ha llegado información al chismefono… Nos dicen que tú en realidad estabas embarazada de un jugador de fútbol llamado Pretell”, le comentó la conductora a Olenka.

Mira también: Johanna San Miguel revela que Katia Palma la trató mal en Latina: “No la soporto, no la aguanto”

La modelo negó esto rápidamente y afirmó que sí había sido un novio suyo, pero jamás tuvieron intimidad.

“Lo niego tajantemente. Mis salidas, porque nunca fue un novio oficial, ha sido en agosto, pero nunca quedé embarazada con él. Ni siquiera hemos tenido relaciones íntimas”, contestó la modelo.