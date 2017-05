Olga Zumarán sobre Dayana Valenzuela: “Candidata transgénero es para el Miss Perú Gay”

La gran Olga Zumarán, habló sobre la candidata transgénero Dayana Valenzuela, y señaló que no estaba de acuerdo con su participación. La ex reina de belleza considera que la elegida por Jessica Newton debería participar para el Miss Perú Gay y no para el Miss Perú 2017.

“No tengo nada en contra de Dayana (Valenzuela, candidata transgénero), pero no estoy de acuerdo pues nunca se ha visto que un transgénero concurse en el Miss Perú… Nunca se ha visto que un hombre pueda concursar en un reinado como el Miss Perú”, sostuvo Olga.

Cabe resaltar que no es la única persona que se ha pronunciado al respecto. Hace unos días el periodista Phillip Butters acotó que tampoco estaba de acuerdo con la participación de Dayana y por respeto a las mujeres no debería ser incluida en el concurso.