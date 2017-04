Olinda Castañeda: “Dorita es una bailarina básica”

No aguanta pulgas. Olinda Castañeda se mostró indignada al saber que Dorita Orbegoso dejó entre ver que la enemiga de Tilsa Lozano, para viajando a Panamá. “Yo no quiero tener enemigas, ni estar discutiendo con nadie. Todos sabemos que ese (Viaje a Panamá) es un tema bastante delicado, no me parece bien, yo en su momento lo expliqué y hablé lo que tuve que hablar y no tengo porque decir nada de esas cosas. Si realmente ella ha dicho eso, me parece fuera de lugar y tendrá que rectificarse”, precisó Castañeda.

-¿Vas a tomar acciones legales contra Dorita?

Yo le escribí un WhatsApp a ella, mandándole la captura de la publicación y pidiéndole que lo aclare y se rectifique y recibí una respuesta totalmente desatinada y lo único que estoy haciendo yo, es hablar con mi abogado y ver que ha pasado y saber si realmente ella ha dicho eso.

-¿Eso quiere decir que le enviarás una carta notarial?

Ujum. Y este tipo de comentario a mí me ocasionó muchos problemas. Yo en su momento mostré las pruebas de mi viaje y no tengo porque volver a explicar.

-Pero no sólo se ha peleado contigo sino también con Aída Martínez…

Con varias personas, sé que con Aída, con Karen Dejo. En verdad no sé qué le pasa, yo la tenía en mis redes sociales y no había ningún problema. Es más hasta comentaba y le daba like a nuestro grupo (Las elegidas), y no le voy a responder porque yo elijo mis enemigos, yo busco con quien pelearme y ella no da la talla para estar pelándome con ella.

-¿Crees que busca figurar?

A mí en verdad no me interesa lo que ella haga o no haga, si tiene trabajo o no tiene trabajo, yo me preocupo por mí, por mis cosas. Es muy bajo que ella venga a ningunear a nuestro grupo, que trate de ningunearnos porque cuando uno va a criticar creo que debe de haberle ganado a alguien. O sea ella puede decir que a mí me han sacado de ‘El gran show’ a la primera, pero ella ahí nunca brilló, si ella hubiese levantado la copa podría decir que es una súper bailarina, pero para mí sólo es una bailarina básica y nada más.

-Pero esta semana ella regresa a EGS como refuerzo…

Qué bueno, imagino que por eso habrá estado peleando pues, seguro le han dicho que pelee para que haga titulares. (V. Rondón)