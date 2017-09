Olinda Castañeda: “Miguelón me da pena”

La modelo Olinda Castañera aseguró sentir pena de que Tilsa Lozano no respete a su familia y deja a su pareja, ‘Miguelón’ Hidalgo, como “huevo frito”, luego que Blanca Rodríguez asegure que este la llamó para preguntarle si es cierto que la ‘exvengadora’ intentó comunicarse con el ‘Loco’ Vargas en estado de ebriedad. “Ella (Blanca) jamás hablaría de loca, realmente le fastidió. Lo vuelvo a decir, ella (Tilsa) no debería faltarle el respeto a su pareja, a su familia”, sostuvo Castañeda, quien inauguró su tienda ‘Adelle Marie’ en la galería ‘La Trece’ en Gamarra.

-¿Cómo quedaría Miguelón en esta historia?

¿Han comido huevo frito? Algo por ahí…en verdad me da pena porque el que no respeta y si es verdad que ha llamado a Blanca, da pena porque tiene una hijita.

-Se dijo que Tilsa y el ‘Loco’ se seguirían viendo en Magdalena, ¿sabes algo?

No puedo comentar nada porque es algo que se escucha, pero no tengo pruebas.

-Las personas ya no le creen a Tilsa…

Y es que hasta se molesta, las personas que cometen un error se molestan, se indignan para no decir la verdad.

-Blanca debe tener sus pruebas.

Hay fotos, pruebas y muchas cosas más, son cosas antiguas que nunca salieron a la luz.

-Y hablando de otro tema, ¿Qué relación tienes con Bruno Agostini?

Nada, somos amigos, lo conozco desde ‘Combate’.

-¿Qué te gusta de él? ¿Su peladita?

Me hace recordar a Jean Francois ja ja ja. No mentira. Me cae super bien, entre él y yo no hay nada.