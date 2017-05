Olinda Castañeda: “Sheyla es una divina”

Tras los comentarios de Flavia Laos, quien llamó ‘gallina vieja’ a Sheyla Rojas, Oilnda Castañeda salió a defender a la conductora de ‘Estás en todas’ y tildó de ‘bajo recurso’ el apelativo que la joven actriz lanzó contra la ex de Patricio Parodi.

“Me parece bajo, Sheyla es una divina, me parece una tontería calificarla así, me parece clásico sin cultural,me parece que es un bajo recurso y por más que ésta chica esté con Patricio no tendría por qué mencionarla (A Sheyla). Ella sabe muy bien cómo se mueve en este mundo. Si ella es un actriz y sabe que tiene futuro, que lo demuestre y que no esté enviando mensajes bajos”, refirió Olinda quien el 26 de Mayo estará en el Vale todo Fest.