Olinda Castañeda: “Tilsa es huachafa”

Olinda Castañeda una vez más se refirió sobre Tilsa Lozano y la calificó de malcriada por insultarla en vivo en el programa ‘Cuéntamelo todo’. “Ella ha utilizado un recurso bajo de una mujer básica”. Además, le aconsejó seguir clases con la aplicación Pinterest para que tenga criterio en sus próximos looks como jurado en ‘El Gran Show’.

Tilsa Lozano te tildó de ‘zorra’ ¿Qué le respondes?

Ella solita demostró la clase de educación que tiene. Es una mujer tan básica que va al recurso de insultar, decir groserías y llamar ‘zorra’ a una mujer. Qué pena por ella y más cuando tiene una hija.

¿La vas a demandar?

En un momento pensé en demandarla porque me sentí ofendida pero no le voy a dar más show. Si ella quiere hacer show que lo haga sola y que se la pase insultando a todo el mundo, que es lo único que sabe hacer en el espectáculo. Creo que Miguel le dijo que ya no hable más del ‘Loco’ Vargas así que lo único que le queda es hablar de las personas.

Tilsa ha sido criticada en las redes por sus look en ‘El Gran Show’…

Ella quiere demostrar a las personas que puede usar transparencia aun estando gordita, pero hay un montón de opciones para lucir hermosa. Creo que vi un vestido rojo con unos zapatos amarillos, la trenza ja, ja, ja, es una huachafa…

¿Qué consejo le darías?

Ni siquiera le puedo mandar a estudiar porque ya estudio pero creo que jaló. No le va bien en ser asesora de imagen. Ya no se puede hacer nada (risas).